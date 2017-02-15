Анкара, 15 февраля, 2017, 08:06 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли четыре ракетных удара по Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге Турции в горах Аманос, заявил генеральный штаб Турции. Об этом сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным Управления безопасности Турции, ранее, 14 февраля полиция Турции задержала по меньшей мере 834 подозреваемых в связях с РПК, которая считается в Турции, США и ЕС террористической организацией. В России таковой она не является.

Напомним, перемирие между правительством Турции и РПК было разорвано в июле 2015 года, с тех пор в результате боевых столкновений погибло свыше 1 тыс. 200 сотрудников безопасности и гражданских лиц.

Курды понесли более значительные потери: было убито или задержано свыше 10 тыс. человек.