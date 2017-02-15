Якутск, 15 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Неблагополучная ситуация с обманутыми дольщиками в Якутии стала поводом для встречи представителей правоохранительных органов. Оперативное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере долевого строительства домов провёл заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточного управления этого надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирный дом

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Говоря о необходимости соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов, Юрий Гулягин отметил ухудшение ситуации в этой сфере в Якутии. По его данным, проблемных домов в республике стало больше, и нужно принимать для решения проблемы эффективные и действенные меры. Заниматься этим, считает заместитель генпрокурора РФ, должны прокуратура, контролирующие и правоохранительные органы, госвласть и местное самоуправление.

Начальник отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Якутии Анатолий Илларионов назвал причинами, которые мешают завершению строительства домов и вводу их в эксплуатацию, неправомерные действия застройщиков при использовании собранных денежных средств, отклонение от проектной документации при строительстве и банкротство компаний. По мнению Илларионова, органы госвласти недостаточно защищают дольщиков. Так, правительством республики до сих пор не принят региональный нормативный правовой акт о государственной поддержке застройщиков, взявших на себя обязательства по достройке домов для дольщиков.

В возникновении проблем обвинили также региональное управление Росреестра, которым в контролирующий орган не направлялись вовремя сведения о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Это стало причиной ненадлежащего контроля деятельности получивших деньги дольщиков застройщиков республиканским управлением государственного строительного и жилищного надзора.

Юрий Гулягин попросил прокуроров обращать внимание на финансовое положение застройщиков объектов долевого строительства, оценивать признаки аффилированности с подрядными и проектными организациями, органами местного самоуправления. Попытки ухода застройщиков от ответственности путём искусственного банкротства заместитель генпрокурора РФ дал указание пресекать.

По итогам совещание предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов объявлены руководителям 4 организаций Якутии: ООО «МОНОЛИТ СТРОЙ», ОАО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций», ОАО «ИФК РФА-Инвест» и МУП «Агентство по развитию территорий Якутска».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на то, что в Якутии интенсивной работы по проблемам обманутых дольщиков, как того требовал президент РФ Владимир Путин, пока не наблюдается, жаловался депутат республики Пётр Аммосов. «Есть направления, где можно и деньги не предусматривать, а просто к ответу привлечь тех, кто людей обманул. Там суммы-то большие, за 300 миллионов зашкаливает цифра. Вопрос очень серьёзный, им надо заняться вплотную, и, если есть возможность, всё же предусмотреть средства», — заявил он.