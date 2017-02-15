Киев, 15 февраля, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США Дональд Трамп ждет от Российской Федерации возвращения Крыма в состав Украины, является «хорошим». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

«Хорошее заявление представителя Белого Дома, — написал он. — Россия должна вернуть Крым Украине».

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией конфликта на Украине и «вернет Крым».

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер.

Пресс-секретарь США также отметил, что глава Белого дома хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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