Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Собет Безопасности ООН призвал «ключевых игроков» Гвинеи-Бисау к политическому урегулированию в стране, передает Associated Press.

Freeweibo.com Совбез ООН

В заявлении СБ ООН подчеркивается «насущная необходимость обеспечения всестороннего диалога между основными национальными субъектами в целях обеспечения эффективного функционирования правительства» африканской страны.

Как сообщают журналисты информагентства, «в Гвинее-Бисау было так много переворотов и контрпереворотов, что ни один избранный лидер не смог завершить свой срок с момента получения страной независимости от Португалии в 1974 году».