Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Согласно отчету ООН, в 2016 году при исполнении были убиты 32 сотрудника международной организации, в том числе 26 миротворцев, передает Associated Press.

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Третий год подряд самая большие потери ООН несет в Мали: в 2016 году террористами в африканском государстве были убиты 23 сотрудника организации.

Однако потери в прошлом году оказались ниже, чем в позапрошлом. В 2015 году был убит 51 сотрудник ООН при исполнении служебных обязанностей — пока это максимальное значение годовых потерь организации за всю историю существования.