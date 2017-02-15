Пекин, 15 февраля, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Китай и Мозамбик условились о расширении взаимовыгодного сотрудничество в разных сферах, сообщает 14 февраля агентство «Синьхуа».

Флаг Мозамбика

Заявления были сделаны во время встречи высшего китайского политического советника Юй Чжэншэна со спикером парламента Мозамбика Вероникой Макамо, которая возглавляет бизнес-делегацию, прибывшую с пятидневным визимо в Китай.

Приветствуя установления партнерских стратегических отношений между двумя странами в прошлом году, Юй заявил, что Китай с удовольствием будет работать с Мозамбиком на расширение двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также готов продвигать исполнение соглашений, достигнутых в 2015 году на Форуме сотрудничества Китай-Африка в Йоханнесбурге.

Макамо отметила, что Мозамбик высоко ценит долгосрочную поддержку Китая с того момента, как африканская страна обрела независимость в 1975 году.