Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нового руководителя операций ООН по поддержанию мира, кандидатура предыдущего главы миротворческих миссий не была подтверждена, передает Reuters.

ООН

Пост нового руководителя миротворческих миссий ООН сроком на один год с 1 апреля займет французский дипломат Жан Пьер Лакруа. Кандидатура его предшественника Эрве Ладсуса, действующего заместителя генсека и главы миротворческих миссий, была отклонена.

Напомним, в начале февраля новый постпред США в ООН Никки Хейли назвала реформу миротворческих миссий организации «одним из главных приоритетов» своей работы — миротворческие миссии стоят ООН $8 млрд в год, однако их эффективность «вызывает вопросы».

После этого о кардинальных изменениях в миротворческих миссиях ООН также заявлялось пока действующим заместителем Генерального секретаря Эрве Ладсус. Так, организация в ближайшие месяцы может вывести миротворцев с Гаити.