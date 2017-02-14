Красногорск, 15 февраля, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Власти Московской области подписали инвестиционный контракт по строительству на территории региона завода Mercedes-Benz. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.

Mercedes-Benz

«Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписал документы со стороны Подмосковья. Отправляем в Минпромторг России», — написал Мантуров.

Как предполагается, завод будет построен в Солнечногорском районе Московской области в индустриальном парке Есипово. Запуск предприятия запланирован на 2019 год.

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