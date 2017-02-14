Приштина, Сербия, 15 февраля, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Парламент в Приштине 14 февраля принял резолюцию о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы, передаёт сербское агентство «Танюг».

7th Army Training Command Солдаты Сил безопасности Косово и американские военнослужащие в ходе совместных учений в Графенвёре (Германия). Февраль 2016 года

Сообщается, что документ был поддержан всеми политическими силами за исключением депутатов от «Сербского списка», которые бойкотировали заседание.

Согласно резолюции правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать подготовку стратегии формирования вооружённых сил с тем, чтобы представить её на утверждение парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято ещё в марте 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов.

Ранее власти в Приштине заявляли, что проект имеет «весьма широкую поддержку мощных международных союзников».