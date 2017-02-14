Москва, 15 февраля, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Фигура Иосифа Сталина остается в центре общественного внимания в связи с крайне необъективной оценкой сталинских репрессий, при этом «десталинизаторы» 1980-ых оказались среди главных, кто возвёл его фигуру заново на пьедестал. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Хрущёв и Сталин. 1938

«Почему ещё так со Сталиным всё серьёзно? Потому что (вопрос) очень необъективный с точки зрения называемых цифр — такая пропаганда (наподобие времен) Холодной войны», — заявил Кургинян.

Говоря о второй волне десталинизации конца 1980-ых годов, Кургинян отметил, что ею занимались непосредственно те самые люди, которые в конечном счете пришли к власти в результате крушения СССР.

«Они взяли власть, проклиная сталинщину и всё остальное… Они её взяли, все ждали что будет, а они ничего не сделали, кроме как обрушили страну бог знает куда. И тогда (люди) сказали: а, так это вы нам говорили, что Сталин плохой? Ну если вы такие, как вы есть, и при этом говорили, что Сталин плохой, то он — хороший!», — объяснил причины сложившегося ныне общественного мнения Кургинян.

«Возникла ресталинизация, источником которой были десталинизаторы конца 80ых годов и команда 90ых. Они в сущности ещё подняли Сталина на пьедестал», — подчеркнул политолог.