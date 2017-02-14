Париж, 15 февраля, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Газета Le Canard Enchaine обнаружило очередного «коррупционера» в близком окружении кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На этот раз еженедельное сатирическое издание, уже явившееся источником информации о «фиктивном трудоустройстве» жены республиканского кандидата Пенелопы Фийон и его детей Марии Фийон и Чарльза Фийона, обратило свое пристальное внимание на пресс-секретаря Фийона Тьерри Солере.

По информации журналистов, Солер стал фигурантом в деле о налоговом мошенничестве, которое расследуется прокуратурой Франции.

Сообщается, что следователи французской прокуратуры частично подтвердили информацию о ведущемся расследовании, однако не дали подробностей. Комментария от команды Фийона пока не последовало.

Напомним, недоказанная «фиктивность» трудоустройства жены и детей Фийона уже обрушила рейтинг консервативного кандидата, до этого бывшего фаворитом у избирателей, — лидерами предвыборной борьбы за пост президента Франции считаются глава «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Первый тур президентских выборов будет проходить в апреле текущего года. Несмотря на скандал, единым кандидатом от Республиканской партии остается именно Фийон.

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