Париж, 15 февраля, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Мнения экспертов о том, что «Барселона» имеет в этом году наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов, было решительно опровергнуто парижанами в матче 1/8 финала. За это, кроме всего прочего, мы все и любим футбол.

Psg.fr Победа ПСЖ (Франция)

[[[flag-fr]]] ПСЖ (Франция) — [[[flag-es]]] «Бавселона» (Испания) 4:0

ПСЖ (Франция) — «Бавселона» (Испания) [[[flag-pt]]] «Бенфика» (Португалия) — [[[flag-de]]] «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 1:0

Завтра в 1/8 встретятся «Бавария» с «Арсеналом» и «Реал» с «Наполи». Трудно предположить, что победная для хозяев полей серия не продолжится, но это станет известно только завтра.