Пекин, 15 февраля, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Китай планирует пересмотреть закон «О безопасности морского движения» от 1984 года, сместив приоритеты в пользу поиска выживших, а не поиска собственности в случае морских катастроф, сообщает 14 февраля агентство «Синьхуа».

Море

В проекте поправок указывается, что люди имеют право быть спасенными в первую очередь, причем приоритетность их спасения должна стоять перед приоритетом спасения окружающей среды или материальных активов.

У пассажиров есть право быть проинформированными о развитии событий в случае кораблекрушения или аварии на море, а также они обязаны следовать инструкциям капитана, при этом капитан обязан организовать эвакуацию и в крайнем случае последним покинуть судно, сообщается в проекте.

Госсовет и местные правительства должны создавать поисково-спасательные центры, и, если необходимо, организовывать и координировать спасательные операции.

По информации агентства, судовым командам также запрещено утаивать, задерживать или подделывать протоколы и отчеты по инцидентам на море.