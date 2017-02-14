Новосибирск, 15 февраля, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Регулярный чемпионат стремительно движется к завершению, и вопросов остаётся всё меньше. Не вполне ясно, кто же станет первым в регулярном чемпионате, зато известен победитель на Востоке. Но по составу участников Кубка Гагарина от Востока остаётся довольно много вопросов.

Spartak.ru СКА vs «Спартак» — 2:4

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирская область) 2:1 ОТ (1:1 0:0 0:0 1:0)

ОТ (1:1 0:0 0:0 1:0) «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) 3:1 (3:1 0:0 0:0)

(3:1 0:0 0:0) «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Новокузнецк) 7:2 (1:1 2:0 4:1)

(1:1 2:0 4:1) «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Авангард» (Омская область) 2:3 ОТ (1:1 1:1 0:0 0:1)

ОТ (1:1 1:1 0:0 0:1) «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 2:3 ОТ (0:0 1:2 1:0 0:1)

ОТ (0:0 1:2 1:0 0:1) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Лада» (Тольятти) 8:3 (2:2 4:1 2:0)

(2:2 4:1 2:0) «Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) 3:2 (0:1 1:1 2:0)

(0:1 1:1 2:0) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) «Нефтехимик» (Нижнекамск) 3:2 ОТ (1:1 1:0 0:1 1:0)

ОТ (1:1 1:0 0:1 1:0) ЦСКА (Москва) — ХК «Сочи» (Сочи) 4:3 (1:0 3:2 0:1)

(1:0 3:2 0:1) «Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 5:3 (1:1 1:1 3:1)

(1:1 1:1 3:1) СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) 2:4 (1:2 0:2 1:0)

(1:2 0:2 1:0) «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) — «Слован» (Братислава, Словакия) 4:5 ОТ (1:2 1:1 2:1 0:1)

Положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ можно посмотреть здесь.