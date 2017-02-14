Бремерхафен, Германия, 14 февраля, 2017, 23:45 — ИА Регнум. В ФРГ, в порту Бремерхафен разгружаются американские боевые вертолеты и обслуживающий персонал, которые будут задействованы в операции НАТО «Атлантическая решимость», запланированной для «противостояния России», сообщает пресс-служба Пентагона.

CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk

49 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и военно-транспортных CH-47 °F Chinook из 10-й авиационной бригады Сухопутных войск США уже переброшены в Германию по морю вместе с грузовым автотранспортом и вспомогательным оборудованием. Общее число перебрасываемых военнослужащих армии США составит две тысячи человек.

Вертолеты и персонал 10-й авиационной бригады Сухопутных войск США разместятся в Германии и странах Восточной Европы. Это проводится в соответствии с планом операции НАТО, осуществляемой «в свете российского вторжения на Украине».

Напомним, ранее США в рамках этой операции перебазировали в Польшу и Прибалтику 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат и офицеров.

МИД России уже отметил, что авиационная бригада Сухопутных войск США передислоцируется в Европу впервые после окончания холодной войны.