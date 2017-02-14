Москва, 14 февраля, 2017, 23:09 — ИА Регнум. «Отечественная валюта продолжает демонстрировать уверенный рост, игнорируя все технические уровни. Более того, рубль, пребывая в эйфории, отстранился от своего основного фундаментального ориентира — нефти. На прошлой торговой сессии он рос вопреки значимому падению на рынке черного золота», — заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ИА REGNUM

По его мнению, текущий тренд говорит о том, что на рынке присутствует позитивный настрой относительно снятия санкций с России, а также возможности наладить отношения с заокеанскими партнерами. Кроме этого, поддержку рублю оказывает предстоящий налоговый период, добавил аналитик.

«Технически валютная пара USD/RUB уже давно напрашивается на коррекцию, однако для этого необходим резкий негативный драйвер, который способен остудить пыл покупателей. В ближайшее время таким фактором может оказаться выступление Джанет Йеллен. В случае если она очередной раз подтвердит факт того, что повышать ставку планируется несколько раз, это может поддержать доллар против рубля. Одновременно с этим, если нефть усилит снижение в совокупности с вышеупомянутым фактором, то рубль не сможет продолжать рост. Ближайший ориентир для валютной пары USD/RUB находится на отметке 58,3. Очередная поддержка располагается в диапазоне 57—57,5», — подчеркнул Капустянский.

Аналитик eToro Михаил Мащенко в свою очередь заявил ИА REGNUM, что в данный момент курс рубля поддерживают два фактора: цены на нефть и иностранные инвестиции. Он обратил внимание, что на сырьевом рынке складывается вполне позитивная ситуация: страны ОПЕК за первый месяц уже выполнили соглашения о снижении объемов добычи на 90% и ожидают увеличения мирового спроса на углеводороды в 2017 году. Иностранные игроки продолжают покупать российскую валюту и вкладываться в рублевые активы, так как вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на высоком уровне сохраняется.

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Мащенко напомнил, что именно такая жесткая политика ЦБ делает стратегию кэрри-трейд и покупки отечественных инструментов выгодными.

По его словам, текущий оптимизм, скорее всего, будет продолжаться до середины 2017 года, когда ОПЕК будет подводить итоги сокращения добычи нефти и, вполне возможно, увеличивать объемы экспорта, что может привести к новой волатильности на сырьевом рынке.

«Испортить идиллию раньше времени может Минфин, который в своем желании свести бюджет вполне может увеличить суммы валютных интервенций для девальвации рубля. В результате чего курс российской валюты может упасть, а выручка таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть», вырастет в рублевом эквиваленте», — добавил аналитик.

Напомним, что с 9 февраля доллар подешевел почти на 2 рубля, евро — более чем на 2 рубля. Официальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на 15 февраля, составляют 57,74 руб. за доллар и 61,30 руб. за евро. В ходе торгов 14 февраля евро впервые с июня 2015 года опустился ниже 61 рубля. Что же касается доллара, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики не исключают падения «американца» до 55 рублей, есть и более смелые прогнозы — 48 рублей за доллар.

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