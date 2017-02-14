Вашингтон, 14 февраля, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп ожидает, что Российская Федерация займется деэскалацией конфликта на Украине и «вернет Крым». Об этом сегодня, 14 февраля, заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамптарарамп

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал пресс-секретарь.

При этом Спайсер отметил, что Трамп также хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации». Пресс-секретарь пояснил, что Трамп надеется вместе с Россией решить проблемы, с которыми сталкиваются обе страны, в частности, ликвидировать террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в ходе своей избирательной кампании Трамп заявлял, что восстановление российско-американских отношений было бы выгодным для США. Также Трамп заявлял, что воссоединение Крыма с Россией не выглядит незаконным, так как многие жители полуострова хотели бы жить в России.

Позиция Москвы по вопросу Крыма всегда была четкой и ясной: жители полуострова на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав Российской Федерации. Вопрос о статусе полуострова закрыт.