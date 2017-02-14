Уфа, 14 февраля, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Жители Башкирии ожидают от «Роснефти», ставшей владелицей 59% акций «Башнефти», существенных вливаний в экономику, экологию и социальную сферу республики. Сегодня, 14 февраля, рядом СМИ сообщалось о строительстве очистных сооружений стоимостью 6 млрд рублей и продолжении финансирования ХК «Салават Юлаев». Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, необходимость финансовой поддержки обусловлена не только соглашениями компании с республикой, но и назревшей необходимостью, в частности, участившимися ЧП на производственных площадках «Башнефти».

Rosneft.ru «Роснефть»

На коллегии Минэкологии республики глава региона Рустэм Хамитов сообщил, что «Башнефть» введет в эксплуатацию в 2017 году очистные сооружения за 6 млрд рублей. «Прибыль ежегодная компании — это известные цифры — примерно 100 млрд рублей, — отметил руководитель республики. — Прослужат очистные сооружения минимум 30 лет».

Сегодня же руководитель министерства молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что финансирование хоккейного клуба «Салават Юлаев» на следующий сезон сохранится. Ранее опасения болельщиков были связаны с тем, что «Башнефть» — генеральный спонсор клуба — перешла под контроль «Роснефти», которая финансирует другой хоккейный клуб КХЛ — ЦСКА.

Напомним, в середине октября 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии.

По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, регламентировать финансовую поддержку экономики и социальной сферы «Роснефтью» должны ряд соглашений и договоренностей между руководством компании и региональными властями.

«Подписание договора между Башкирией и «Роснефтью» жизненно важно для нашей республики, — считает политолог Ильдар Габдрафиков. — В договоре необходимо конкретно расписать все обязательства компании перед республикой». Одним из важнейших пунктов должна стать договоренность о том, чтобы «Башнефть», как «дочка» «Роснефти», платила налоги в Башкирии, а не в Москве.

«Необходимо прописать социальные обязательства, содействие строительству социально важных объектов, в том числе экологических, спонсирование культуры, спорта, содействие подготовке профессиональных кадров, их трудоустройство, — продолжил эксперт. — Следует добиваться того, чтобы социальные обязательства, которые выполняла «Башнефть» до ее покупки «Роснефтью», в полном объеме продолжались и в будущем, это касается и дивидендов».

За 2015 год, например, дивиденды республики составили более 7 млрд рублей, а суммарный вклад «Башнефти» в республику в течение 2016 года составил почти 40 млрд рублей. По словам политолога, «это очень существенная сумма». «Согласен, что подписать такой договор республике будет непросто, но надо убеждать руководство России, самой «Роснефти», что без этих выплат Башкирии очень трудно будет выполнять свои бюджетные обязательства, — заключил собеседник агентства. — Ранее «Роснефть» пообещала сохранить обязательства по финансированию социальных и спортивных программ республики, и пока они в той или иной мере сохраняются».

25 января 2017 года глава Башкирии Рустэм Хамитов и руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин подписали Соглашение о сотрудничестве между сторонами, юридически закрепив договоренности, анонсированные ранее. Стороны намерены развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, включающих социально-экономические программы и культурные проекты, реализацию инновационных проектов, использование наилучших практик и технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. По мнению экспертов, подписание соглашения продемонстрировало взаимное стремление сторон к конструктивному диалогу и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. В то же время эксперты считают, что затягивание подписания соглашения, как и отсутствие самого текста могут свидетельствовать о непростом характере переговоров, особенно в части сохранения социальных обязательств «Башнефти».

Как отметил политолог Дмитрий Казанцев, подписание стратегического договора было достаточно ожидаемым шагом. «В ноябре 2016 года по итогам рабочих встреч с главой «Роснефти» Рустэму Хамитову предложили войти в состав совета директоров компании, после чего Государственное Собрание Башкирии законодательно урегулировало возможность его вхождения уже в региональном законе. Сам факт такого предложения говорит о том, что экономический базис у республики сохраняется. Скорее всего, инициатива приглашения главы региона была негласно одобрена руководством страны, что, по мнению политолога, показывает определенный уровень доверия федерального центра к Рустэму Хамитову», — считает политолог. «Что касается договора, то, несмотря на возможные сложности, которые в принципе могли возникнуть во время переговоров, его подписание продемонстрировало, что разговоры об ухудшении отношений между «Роснефтью» и Башкирией являются не более чем спекуляциями некоторых региональных СМИ, которые, вероятно, хотят как-то раскачать ситуацию, поскольку тема выборов теперь не так актуальна, а проблема снега на уфимских улицах Рустэма Хамитова напрямую не касается», — заключил политолог.

Несколько иную точку зрения высказал доцент БГПУ им .М. Акмуллы Евгений Соболев. «Соглашение является скорее декларацией двух сторон о намерениях. Отсутствие текста договора в открытом доступе может косвенно свидетельствовать о том, что переговоры по каким-то вопросам еще будут продолжаться. Наверняка есть какие-то пункты, вероятно, в сфере социальных обязательств «Башнефти», которые «Роснефть» пытается пересмотреть», — полагает эксперт. «Роснефть» серьезно потратилась в 2016 году, поэтому компания будет стараться компенсировать понесенные расходы. Сделать это за счет роста добычи нефти вряд ли удастся. Поэтому руководство «Роснефти» попытается оптимизировать свои расходы, в том числе и на социальные программы. Однако, я не думаю, что компания пойдет на кардинальный пересмотр запущенных ранее проектов», — отметил Соболев.

С экспертом согласен политолог Кирилл Зотов. «Думаю, что дискуссия между «Роснефтью» и Башкирией не окончена, и соглашение будет опубликовано только после того, как стороны урегулируют все вопросы. В принципе, это нормальный, деловой подход. Судя по пресс-релизу, это большой договор со множеством деталей и частностей, поскольку затрагивает практически все направления развития нефтехимического кластера, который, как мы знаем, является основным в республиканской экономике. На сегодняшний день принципиальное значение имеет сам факт подписания такого договора, а не его содержание. Поскольку подписание соглашения между «Роснефтью» и республикой Рустэм Хамитов анонсировал еще в начале декабря, дальнейшее затягивание переговоров могло ударить по репутации главы региона. Как итог, мы видим, что соглашение подписано, а остальное — частности», — подытожил эксперт.

Однако, по словам политолога Ильдара Габдрафикова, техногенные взрывы на производственных площадках «Башнефти», случившиеся в 2016 и 2017 годах, свидетельствуют о том, что «Роснефть» должна активнее вкладываться в экологию и реконструкцию производства.

Как отметил «Коммерсантъ в Уфе», «Роснефть» столкнулась с необходимостью срочно вкладывать дополнительные средства в ремонт уфимских НПЗ из-за участившихся аварий. С начала 2017 года на уфимских НПЗ произошло уже три аварии — 20, 29 января и 9 февраля. На прошлой неделе Ростехнадзор потребовал дисквалификации работников «Башнефти», отвечающих за безопасность производственных процессов, и начал расследование происшествий. По словам источника в «Роснефти», знакомого с технологическими планами компании, в текущем году только в капитальный ремонт уфимских НПЗ для поддержания безаварийности необходимо будет инвестировать около $100 млн, что составляет примерно треть от анонсированной «Башнефтью» общей суммы вложений в переработку в 2017 году. Аварии на НПЗ в Уфе происходили и в предыдущие годы. В июле прошлого года на НПЗ «Уфанефтехим» произошел пожар, который унес жизни не менее шести человек и повредил установку гидрокрекинга. В сентябре 2015 года крупный пожар нарушил работу установки гидроочистки Уфимского НПЗ. По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 году уфимские НПЗ переработали 18,31 млн тонн нефти, производство бензина составило 4,08 млн тонн, дизтоплива — 7,12 млн тонн, мазута — 2,35 млн тонн.