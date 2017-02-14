Иркутск, 14 февраля, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Озеро Байкал — это природное богатство не только России, но и всего мира, это северный рай, исчезающий на наших глазах. Неравнодушная команда профессионалов решила снять полнометражный документальный фильм об этом достоянии человечества под названием «Без Байкала». Большая часть материла уже отснята, однако для того, чтобы закончить съемки и выпустить фильм в прокат, команде необходимы дополнительные средства. С этой целью на краундфандинговой платформе «Планета» был запущен проект по сбору денег, передает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия Пастбище

Команда состоит из режиссера Александра Горновского, оператора-постановщика Ивана Поморина, второго оператора Льва Смородинова, сценариста Ольги Гуданец, специалиста по аэросъемке Евгения Грина, организатора съемок в Иркутске Игоря Борисова, в Москве — Андрея Ионова и композитора Евгения Кадимского. Все они создают фильм о сильных неравнодушных людях, которые пытаются всеми силами спасти Байкал и мир вокруг него. Для этих людей озеро — бесценное сокровище, которое нельзя потерять, что, к несчастью, в условиях загрязнения окружающей среды и беспечного отношения к природе вполне реально.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия После дождя

«Только сплотившись, мы можем повлиять на то, чтобы Байкал остался чистым, живым, а не воспоминанием, которое мы будем передавать как миф своим детям и внукам», — говорится в описании к киноленте.

Ранее команда уже запускала на «Планете» сбор средств для съемок фильма. Это удалось сделать в начале лета 2016 года. В результате съемочная группа более месяца провела с экспедицией на Байкале. Днем команда собирала материал, снимала фильм, а потом продолжала свой путь на катере и пешком: от Малого моря до острова Ольхон и дальше на север: мыс Покойники, Кочериково, Ушканьи острова, затем Иркутск, дельта Селенги, Байкальский заповедник, Улан-Удэ.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия Заброшенный рыбозавод

За время экспедиции съемочной группе пришлось пережить немало трудностей: шторм, отсутствие связи и медицинской помощи, наводнение. Также они столкнулись с проблемами региона, например, видели пустующий, еле теплящийся рыбозавод с брошенными цехами. Как отмечают организаторы проекта, нельзя провести месяц на Байкале и остаться прежними людьми. Близость к природе дала им возможность открыть новое о себе, о мире, о природе, и этим опытом команде хотелось бы поделиться со всеми остальными. По возвращении съемочная группа представила трехминутный видеоролик-тизер.

Однако теперь для того, чтобы закончить съемки и выпустить «Без Байкала» в прокат, необходимы средства на оцифровку материала, монтаж, качественный звук, графику, цветокоррекцию, получение прокатного удостоверения и встречу акционеров на премьере фильма. На все это необходимо в общей сложности 500 тыс. рублей. Проект был запущен на «Планете» 27 декабря 2016 года, и за это время удалось собрать всего чуть более 64 тыс. рублей. Однако еще за полтора месяца создатели уникального фильма рассчитывают собрать оставшуюся сумму и реализовать свои планы.

Как рассказал ИА REGNUM автор проекта, режиссер Александр Горновский, выход полнометражного документального фильма «Без Байкала» ориентировочно состоится осенью 2017 года.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия В деревне

Режиссер поделился тем, что побудило его лично на съемки подобной картины:

«Моя мама работала в Восточно-Сибирском книжном издательстве. В 1970 году, когда Сергей Герасимов снял фильм «У озера», его показывали в Иркутске на закрытом показе, где присутствовали видные деятели культуры. Мама рассказывала, что фильм встречали на «ура», и только один человек — мим Ингибаров — тогда встал и сказал честно, что фильм не решает проблему озера. Я сам из Иркутска, вырос там, с детства жил на Байкале каждое лето.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия Местный житель

Я пересмотрел очень много фильмов, связанных с Байкалом. Но не один фильм, на мой взгляд, не передал то ощущение от Байкала, какой он на самом деле. И не было также по-настоящему объективного фильма, который мог бы суммировать все проблемы Байкала и изложить целостную картину того, что сейчас там происходит».

Александр Горновский также рассказал, что всегда мечтал снять и игровое кино о Байкале. И сейчас эта идея не канула в лету: создается сценарий. Кроме того, по словам режиссера, в последние пять лет стало поступать много тревожных новостей с Байкала. Услышав совершенно разные точки зрения о проблемах озера и его будущем, Горновский решил разобраться сам.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия Горизонт

«Когда несколько лет назад СМИ запестрели тревожными новостями с Байкала, мы захотели разобраться — что ж на самом-то деле происходит с озером, собрать какую-то цельную картину. Решили объехать весь Байкал и так и сделали летом. Разговаривали с разными людьми, начиная с местных жителей, говорили с егерями, директорами заповедников, учеными. У ученых тоже разный подход и разные взгляды, — говорит режиссер, — Мне кажется, это важно. Из этого многоголосия людей и рождается нечто такое, что дает понять суть происходящего.

Чтобы сделать такой качественный обзор и в то же время передать характер Байкала с его неповторимой красотой, мы взяли талантливого оператора, хорошую технику. Решили сделать фильм о Байкале, который включал бы все: и красоты, и рассказы, впечатления людей, которые там живут, — у них особенный взгляд на «море», они одушевляют его, находятся в диалоге с ним. Брали интервью и у туристов, которые приезжают на озеро, и попытались охватить весь спектр проблем, который сейчас на Байкале существует».