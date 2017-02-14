Саранск, 14 февраля, 2017, 21:11 — ИА Регнум. В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи малолетнему ребенку по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Pedro Reyna Новорожденный

По данным следствия, с конца августа по 18 сентября 2008 года новорожденный мальчик проходил медицинское наблюдение у врача-педиатра по месту жительства в поселке Явас Зубово-Полянского района. 18 сентября состояние здоровья ребенка резко ухудшилось и он поступил на лечение в районную больницу, откуда был направлен в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. После выписки мальчику был поставлен диагноз «сепсис» с последующим присвоением инвалидности. По мнению родителей, ему ненадлежащим образом оказывалась медицинская помощь, неправильно был установлен первоначальный диагноз и, соответственно, проводилось неадекватное лечение.

В пресс-службе напомнили, что 4 января 2017 года в одном из средств массовой информации была опубликована статья, в которой женщина сообщила, что по ее мнению ребенок стал инвалидом в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи со стороны врачей. Отмечается, что ранее мать ребенка в правоохранительные органы не обращалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка правильности, своевременности и полноты оказанной медицинской помощи на всех этапах. Следователем изъята медицинская документация, по которой будут назначены необходимые судебные экспертизы.