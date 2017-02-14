Нью-Дели, 14 февраля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. В Индию уходит около 16% всех экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индийские гренадеры на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года

По словам Дрожжова, в Вооруженных силах Индии широко представлены сухопутная, морская и авиационная военная техника российского производства. При этом военно-техническое сотрудничество России и Индии продолжает расширяться, а по итогам 2016 года индийские военные заказы предприятиям российского ВПК превысили сумму в $4 млрд.

В данный момент Россия участвует в тендерах на поставку Индии систем ПВО различных типов, а для Военно-морских сил Индии строятся два фрегата проекта 11 356.