Москва, 14 февраля, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Тянувшийся за тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» черный шлейф дыма не является признаком неисправностей, заявил журналистам командир российского авианосца капитан первого ранга Сергей Артамонов.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Капитан Артамонов напомнил, что дым из труб кораблей, не оснащенных атомными силовыми установками, это абсолютно нормальное явление. Он подчеркнул, что корабли флотов стран НАТО дымят не менее густо, но при этом не находятся в центре внимания СМИ, в отличие от российского авианосца.

В действительности, разница лишь в том, насколько высока труба корабля, а ТАВКР «Адмирал Кузнецов» обладает «самой высокой трубой в нашем флоте».

«Совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не относится», — отметил капитан первого ранга Сергей Артамонов.

Кроме того, капитан Артамонов обратил внимание журналистов на то, что в западных СМИ неоднократно публиковали фотографии «Адмирала Кузнецова», сделанные еще в 1995−96 года, что легко установить как по схеме окраски корпуса, так и по давно не используемой технике, запечатленной на палубе корабля.