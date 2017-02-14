Москва, 14 февраля, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Творческий союз режиссера Мартина Скорсезе и актера Роберта Де Ниро — один из самых удачных в истории мирового кино. Три их совместных фильма «Таксист», «Бешеный бык» и «Славные парни» полюбились зрителям по всему миру. Так, кинокомпания «Иноекино» предоставляет возможностям вновь с 23 по 25 февраля в кинотеатрах России посмотреть эти картины на большом экране, передает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Роберт Де Ниро

Ретроспективные показы пройдут в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), Москве («Формула Кино Горизонт»), Новосибирске («Победа») и Екатеринбурге («Салют»). Фильмы покажут на оригинальном языке с субтитрами.

23 февраля в четырех городах России «Иноекино» представит знаменитую киноленту легендарного творческого дуэта «Таксист», снятый в 1976 году. «Таксист» — вторая совместная работа Скорсезе и Де Ниро и один из лучших фильмов о моральном упадке, охватившем США после окончания Вьетнамской войны. Фильм снят по сценарию Пола Шредера.

Кинокритик ИА REGNUM Валерий Рокотов рассказал о том, как создавалась картина, и поделился тем, о чем, по его мнению, этот фильм.

«В 1976 году Америку встряхнула история о человеке, который решил «немного почистить» мир и спасти хоть одну заблудшую и обречённую душу. Оригинала звали Трэвис Бикль. Он был героем фильма «Таксист».

Как бы это дико ни звучало, но картина Мартина Скорсезе стала американским отзвуком романа Достоевского «Записки из Мёртвого дома». Именно «достоевщина», пропитавшая страницы сценария Пола Шрейдэра, и привлекла к нему внимание начинающего режиссёра, который был поклонником русского классика и надеялся снять фильм по одному из его произведений.

Первоначально ставить «Таксиста» должен был Брайан Де Пальма, но Скорсезе уговорил своего давнего друга уступить это право ему. По совету режиссёра Пол Шрейдэр изменил образ героя, чья душа была запачкана предрассудками. Из отталкивающей личности, какой он был представлен первоначально, Трэвис Бикль превратился в симпатичного парня, восставшего против низости и подлости мира и стремящегося искупить свои грехи, совершив подвиг.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Коллизии судьбы странного персонажа, равно как и навязчивая идея, завладевшая его сознанием, в Голливуде мало кого трогали. Сценарий кочевал с одной студии на другую, пока «Коламбия» скрепя сердце не согласилась выделить на постановку два миллиона долларов. Компания сдалась, не выдержав натиска независимых продюсеров Тонни Била, Майкла и Джулии Филлипс. На её благосклонное решение повлияла и рекомендация Стивена Спилберга, заявившего, что он сам охотно бы взялся за столь интересный проект.

Поскольку бюджет картины был крайне мал, Скорсезе и Де Ниро урезали свои гонорары. Де Ниро, получивший «Оскар» за вторую серию «Крестного отца» и снявшийся в фильме Бернардо Бертоллучи «ХХ век», согласился работать всего за 35 тысяч долларов. Гонорар режиссёра оказался ещё более скромен. По сути, для обоих это был чисто имиджевый проект. Друзья и единомышленники чувствовали, что готовят бомбу.

В книге Энди Дугана «Неприступный Роберт Де Ниро» приводится забавный случай, связанный с подготовкой артиста к роли. Чтобы глубже войти в образ, Де Ниро купил водительские права таксиста-стажёра и несколько дней колесил по Нью-Йорку. «Он никем не был узнан, — пишет Энди Дуган, — за исключением одного приятеля-актёра, который, ничего не подозревая, остановил машину и сел.

«Иисус-Мария! — воскликнул изумленный приятель. — Ты же получил «Оскар». Неужели эти сволочи не хотят тебя снимать, и ты снова вынужден сесть за баранку?!» Де Ниро объяснил ему, что просто пытается войти в новую роль, на что приятель сочувственно отвечал: «Ничего-ничего, Бобби, я тоже бывал на нулях и бодрился…» Коллега явно не поверил Де Ниро, поскольку всё-таки оставил ему доллар на чай…»

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Прогулка

Одну из ярких ролей в картине сыграла юная Джоди Фостер, чей артистический дар раскрылся на удивление рано. Будучи трёхлетней малюткой, она уже рекламировала крем для загара. В шесть лет она сыграла Бекки Тэтчер в телесериале о приключениях Тома Сойера. До работы в «Таксисте» девочка снялась в нескольких фильмах, включая мелодраму Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт».

Поскольку в США целый департамент надзирает за нравственным здоровьем подрастающего поколения, на съёмочной площадке дежурила суровая дама, строго следящая, чтобы до ушей ребёнка не долетали ругательства. Её забота о нравственном состоянии ангелочка выглядела крайне глупо, поскольку рано повзрослевшая девочка была отъявленной матерщинницей.

Небольшую роль исполнил и сам Скорсезе. Он сыграл пассажира такси, явно замышляющего злодейство.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США «Курок»

Самой запоминающейся стала сцена массового истребления сутенёров разбушевавшимся нью-йоркским таксистом. По требованию продюсеров режиссёру пришлось затушевать цвета, чтобы брызжущая по экрану кровь не выглядела столь вызывающе яркой. В противном случае картина могла получить категорию «Х», что отразилось бы на её прокате самым плачевным образом.

Эта натуралистическая сцена вызвала возмущение драматурга Теннесси Уильямса, который в 1976 году возглавил жюри Каннского фестиваля. Он обвинил Скорсезе в безмерной демонстрации насилия. Заявление вызвало скандал, но не помешало картине получить «Золотую пальмовую ветвь», а после неё ещё массу всевозможных премий, включая «Оскар» как лучшему фильму года», — объяснил историк кино.

Цитата из к/ф «Бешеный бык». Реж. Мартин Скорсезе. 1980. США Бронкский Бык

Второй фильм, который будет представлен на ретроспективе, — «Бешеный бык» (1980 год). Эта кинолента стала чрезвычайно важной для дуэта Скорсезе — Де Ниро. После провала их совместного фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» им необходимо было взять реванш, что им в конечном счете и удалось. «Бешеный бык» снят по мотивам мемуаров известного американского боксёра итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты. Успешным фильм также сделало стилистическое решение: строгое псевдо-документальное изображение работы Майкла Чэпмена сделало фильм достоверным и живым, снятым будто бы скрытой камерой.

Цитата из к/ф «Славные парни». Реж. Мартин Скорсезе. 1990. США Гангстеры

25 февраля в четырех городах России будет показана криминальная драма, основанная на реальных событиях, описанных в романе Николаса Пиледжи «Умник» — «Славные парни» (1990 года). В этой киноленте режиссер показал, как один из самых известных американских мифов о гангстерах и их власти превращается в бессмысленную жестокость и самую обыкновенную подлость. Фильм вошел в историю гангстерского кино, получил множество престижных наград, среди которых пять наград BAFTA, приз Московского международного кинофестиваля и премия «Оскар».

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