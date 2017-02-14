Рига, 14 февраля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Жители Латвии пассивны к участию в массовых уличных протестах, свидетельствуют данные Центра исследований SKDS, сообщает портал Lsm.lv.

Цитата из к/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. 1936. США Массовый протест

Эксперты связывают это с тем, что латвийцы все меньше доверяют друг другу. Глава SKDS Арнис Кактиньш признает, что жители Латвии уже давно не удовлетворены происходящим в стране, однако выходить из-за этого на массовые протесты никто особо не собирается.

Как показывают данные последнего опроса, латвийцев не удовлетворяет не только правительство, госучреждения или политики, но и свое окружение: «Только каждый третий ответил, что доверяет людям. Большая часть не доверяет своим единомышленникам. Может быть, именно этот факт и затрудняет взаимное сотрудничество». Кактиньш добавил, что на данный момент не видит обстоятельств, которые бы могли объединить людей.

Эксперты также отмечают, что чаще всего жители Латвии, которым не нравится происходящее в государстве, не выходят на улицы, а, пользуясь открытыми границами, переезжают в другую страну.

Напомним, в Латвии последняя действительно массовая акция, переросшая в беспорядки, прошла 13 января 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исследователь Центра безопасности стратегического анализа Латвии Нора Ванага заявила, что жители Латвии — пассивные, они не выйдут на улицы протестовать. «Вероятность того, что в Латвии возникла бы социальная дестабилизация — очень низкая. Даже если эти группы риска открыты для российской пропаганды, это не значит, что они выйдут на улицу и устроят беспорядки. У нас живут пассивные люди, они ходят на работу, потом идут домой к семье, их интересуют практичные вопросы. Они не заинтересованы идти на улицы и протестовать», — считает социолог.

Стоит также добавить, что около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможность большего дохода и социальных гарантий.