Москва, 14 февраля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Согласован проект контракта между Россией и Индией по совместной разработке истребителя 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), сообщил журналистам заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Dmitry Zherdin Многофункциональный истребитель Т-50

По словам Дрожжова, специалистами двух стран согласован проект контракта на опытно-конструкторские работы по созданию многофункционального истребителя пятого поколения. В данный момент ожидается решение индийской стороны по проекту контракта. Вопрос финансирования проекта пока остается в тадии переговоров.

Стоит отметить, что ранее ряд СМИ сообщал, что в опытно-конструкторские работы, рассчитанные на шестилетний срок, Индия и Россия намерены вложить по $4 млрд. Также называлась стоимость производства 127 истребителей по данному проекту, равная $25 млрд.

Стоит отметить, что истребитель FGFA будет разрабатываться на базе российского перспективного многофункционального истребителя ПАК ФА Т-50 компании «Сухой».

Сообщается, что ВВС Индии намерены закупать только одноместные самолеты FGFA, так как двухместные истребители будут стоить дороже и в разработке и в производстве. Количество самолетов, необходимых ВВС Индии, будет определено после завершения опытно-конструкторских работ.