Ленинградская область, 14 февраля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области намерены в ближайшие годы отказаться от строительства многоэтажного жилья в зоне интенсивной застройки. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, выступая на X съезде строителей Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Задача — в продолжении интенсивного жилищного строительства с переходом в течение ближайших лет от многоэтажной застройки к малоэтажной или коттеджной. Задача, чтобы новые градостроительные документы потихоньку сворачивались от многоэтажного строительства к малоэтажному», — заявил Александр Дрозденко.

Он пояснил, что для области не меньше, чем жилая застройка, важно развитие рекреационных зон, объектов промышленного строительства и сельского хозяйства.

Глава региона также подчеркнул, что лесные и военные земли в Ленобласти больше не будут выделяться под высотное жилищное строительство.

«Нами принято решение, и я его еще раз подтверждаю, что такие территории, как лесные земли, территории военных земель, покрытые лесом, будут включаться в границы населенных пунктов под номером Р-1 (рекреационная зона), под иные цели, не связанные с жилой застройкой. Хочу сразу об этом предупредить, потому что ходят слухи, в том числе по Ржевском полигону», — сказал губернатор.

Напомним, Ржевский полигон, предназначенный для испытаний артиллерийского вооружения, тянется от границ Санкт-Петербурга по территории Всеволожского района Ленобласти к Ладожскому озеру. В последние годы на земли полигона начали претендовать строительные компании.

Правда, губернатор добавил, что в регионе все же есть населенные пункты, где невозможно дальнейшее развитие территорий без входа в лесную зону.

Александр Дрозденко отметил, что Ленобласть уже третий год подряд является одним из лидеров Северо-Запада и всей России по объему введенного жилья. «Видим, что темпы роста строительства дают нам темпы роста экономики», — добавил он, подчеркнув, что такие темпы вводы жилья являются оптимальными.

«Мы даже в условиях экономического кризиса третий год имеем рост инвестиций, создаем новые рабочие места, но хотели бы иметь и баланс развития территорий», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2 млн 171 тыс. квадратных метров жилья, из которых 597 тыс. кв. м — объекты индивидуального жилого строительства. Объем ввода жилья в прошлом году оказался на 7% меньше, чем в 2015 году. Тем не менее, план 2016 года оказался превышен на 17,6%.