Москва, 14 февраля, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Россия прорабатывает вопрос совершенствования процедуры упрощенного получения гражданства РФ для жителей Приднестровья, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

MediaPhoto.Org Российские паспорта

«Мы на эту тему очень серьезно сейчас работаем, имеем поручение президента Российской Федерации», — сказал Косачев на встрече с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой. «Надеемся, что уже в ближайшее время здесь пройдем серьезно вперед», — отметил сенатор.

На территории Приднестровья проживает 213 тыс. граждан России, при том, что общее количество жителей республики — больше полумиллиона, а «это означает, что перед нами стоят еще достаточно большие задачи», сказал Щерба.