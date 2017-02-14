Ярославль, 14 февраля, 2017, 17:30 — ИА Регнум. 14 февраля в Ярославле должно было состояться заседание оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» для отбора кандидата на довыборах в Ярославскую областную Думу по избирательному округу № 9. Однако заседание не состоялось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальная причина — отсутствие кворума. Однако, как стало известно ИА REGNUM, причиной этого могли стать вероятные проблемы с регистрацией одного из основных претендентов на право выдвижения от «Единой России» — предпринимателя Ильи Тедеева. По сведению источников агентства, накануне членам оргкомитета поступили звонки от представителей городской власти с настоятельной рекомендацией не допускать регистрации Тедеева.

Делаться это должно под различными формальными предлогами. Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявки на участие в праймериз подали 5 кандидатов. В числе них действующий заместитель председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин. Насколько верны эти опасения, будет известно 15 февраля. Именно на эту дату перенесено заседание оргкомитета.