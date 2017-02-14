Москва, 14 февраля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Воспитание патриотизма у детей — это вопрос национальной безопасности, так как именно патриотизм делает нас единым народом. Об этом сегодня, 11 февраля, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на всероссийском форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения», сообщили в Минобрнауки РФ.

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«Как сделать так, чтобы маленький человек вырос патриотом? Он должен любить свою маленькую родину, чувствовать себя гражданином большой страны, а также впитывать в себя культуру своей страны», — сказала министр.

Также, в своем выступлении Васильева коснулась вопросов воспитания, повышения качества образования и призвала Союз женщин России помочь в поддержке чтения среди детей.

«Необходимо сформировать корпус литературы для маленьких детей. Нужно использовать все средства, следить за тем, чтобы интернет не был, а использовался на пользу. Необходимо вернуть детям вкус к чтению», — подчеркнула глава Минобрнауки.