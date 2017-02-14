Вильнюс, 14 февраля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Во время весенней сессии Сейма Литвы Союз крестьян и зеленых начнет менять правовые акты, регулирующие область фармацевтики. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 февраля, в парламенте, политическая сила представила изменения, которые, если будут приняты, позволят сократить цены на лекарства и повысить прозрачность фармацевтического сектора.

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По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, сокращение цен на лекарства — трудное, но очень важное решение для системы здравоохранения и каждого пациента. «Мы видим реальные возможности, как это сделать. Мы уже готовы во время весенней сессии Сейма представить немало поправок к правовым актам, которые, по нашему мнению, позволили бы сократить стоимость лекарств, повысить их доступность пациентам и сократить их путь до людей. И это только часть предлагаемых нами нововведений. Мы и дальше будем искать способы, как сделать более прозрачным механизм компенсации цен на лекарства и как его улучшить. Однако, стоит признать, для этого недостаточно только правовых поправок — необходимо осознание аптекарей и медиков, того, насколько важно, чтобы люди платили меньше за лекарства», — говорит Вярига.

Чтобы как можно быстрее ввести в перечень компенсируемых препаратов новые появляющиеся на рынке более дешевые лекарства, в первую очередь будет изменен закон о фармации, в котором установлены требования по утверждению этого перечня. Планируется, что список компенсируемых лекарств будет пересматриваться чаще — то есть не раз в год, как сейчас, а хотя бы два или, в идеальном варианте, четыре.

Планируется гарантировать, чтобы для как можно большего числа пациентов лекарства были доступны по как можно более низким ценам не только в аптеках, но и в медучреждениях. Подготовленные поправки к закону о фармации предоставят больницам право приобретать лекарства и в нелитовских упаковках. Это позволит не только сэкономить средства Фонда обязательного страхования здоровья и больниц, но и ускорит доставку лекарств в медучреждения, сократит их путь до пациентов. Лекарства в упаковках, на которых информация представлена на иностранном языке, могли бы приобретать не только больницы, но и поликлиники. Будут утверждены меры безопасности, которые гарантируют безопасность общества, например, вместе с посылкой в медучреждение будут отправляться информационные листки с описанием лекарства на литовском языке.

Согласно ранее подписанному указу министра здравоохранения меняется порядок, актуальный для производителей и аптек — после вступления его в силу, нельзя будет сообщать о ценах на лекарства заинтересованным сторонам. Как утверждает Совет по конкуренции, это позволит сократить цены на препараты и повысит конкуренцию. Производители могут и дальше декларировать скидки, но информация будет недоступна другим производителям лекарств и их представителям. Кроме того, чтобы аптеки активнее предлагали покупателям более дешевые лекарства, они будут обязаны продавать определенное количество более дешевых медикаментов. Это будет предусмотрено в договорах, заключенными между территориальными больничными кассами и аптеками.