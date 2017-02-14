Киев, 14 февраля, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман согласился с необходимостью борьбы с контрабандой товаров через линию разграничения в Донбассе, но подверг жесткой критике возможный срыв отопительного сезона. Об этом Гройсман заявил 14 февраля в ходе заседания правительства, передает ИА REGNUM.

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«Когда речь идет о блокаде, я категорически против любого проявления контрабанды. Я согласен, что надо остановить любые перемещения контрабанды товаров не только по железной дороге, а и другим транспортом через линию разграничения. Но когда речь идет о нацбезопасности, когда люди должны получить тепло, когда сегодня во время отопительного сезона некоторые украинцы хотят собственными руками сорвать отопительный сезон? Это недопустимо. Нам надо разграничить борьбу с контрабандой и разграничить борьбу с украинским народом. Критический импорт, минимальный набор продукции с украинских недр мы можем спокойно сегодня использовать, кроме этого от этого зависит украинская металлургия», — пояснил он.

По его словам, в угле из отдельных регионов Донбасса нуждаются: Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов. «Всем надо понять одну вещь — в Украине структура производства электроэнергии следующая: более 30% электрической энергии в домах производится из угля. Есть часть городов в Украине — Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов, которые из угля производят тепло для украинских граждан. Мы такого угля потребляем 24 млн т в год», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что Украине нужно до пяти лет и более 550 млн долл инвестиций в энергетику, чтобы отказаться от антрацита, который добывается в ДНР и ЛНР. «Чтобы провести модернизацию и отказаться от этого угля и перейти, например, на газовую группу из подконтрольных регионов, нам надо 3−5 лет и еще ежегодные инвестиции не менее 15 млрд грн, но такая зависимость уменьшается. Мы заменяем газ, начали добывать украинский газ, уменьшили падение добычи газа в Украине», — рассказал Гройсман.

Премьер-министр также заверил, что формула закупки угля «Роттердам+» не заложена в действующие тарифы отопления. «Я слышу, что речь идет о том, что в Ротердам заложен Ротердам+, но это не так. Потому что на Роттердаме уголь стоит около 3 тыс. грн, а в тарифе учитывается 1730 грн. Или не так? 3 тыс. грн — это фейк, который пытаются навязать. В Роттердаме сегодня покупать невозможно уголь, он стоит почти вдвое больше, чем заложено в цену украинской электроэнергии», — подытожил Гройсман.

В свою очередь, 14 февраля участники ж/д блокады в Донбассе провели инвентаризацию запасов угля на Краматорской и Славянской ТЭЦ. Как сообщает штаб блокады в Facebook, угля на указанных ТЭЦ хватит до конца марта 2017 года.

Украинская гривна

«Созданные штабом группы общественного контроля провели инвентаризацию запасов топлива на Краматорской и Славянской ТЭЦ. По данным, предоставленным руководством ТЭЦ, запасов угля хватит до конца марта, потом возможен переход на газ. Также, по полученной информации, опровергается неизбежность веерных отключений электроэнергии в результате действий участников блокады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках торговой блокады на Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину с ДНР и ЛНР. Так, на Луганщине железнодорожное сообщение заблокировано в районе станции Светланово и н.п. Горское-Золотое. Блокада осуществляется уже 20 дней. За это время было пресечено перемещение около 14 400 вагонов (около 250 поездов).

На Донетчине ж/д сообщение заблокировано в районе Бахмута уже 12 дней. За это время не пропустили около 7200 вагонов (около 120 поездов). Также в регионе блокируется движение грузовых поездов в районе станции Кривой Торец. Блокада осуществляется четыре дня, за это время не пропустили 12 500 вагонов (около 210 поездов).

Также в штабе заявляют, что руководство донецкой полиции готовит силовой разгон участников блокады, но полицейские якобы отказываются принимать в этом участие.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Донбассе при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк началась экономическая блокада ДНР и ЛНР. Участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланово и Шипилово. 10 февраля была перекрыта железная дорога «Ясиноватая-Константиновка». По факту блокирования жд-сообщений в Донбассе открыто четыре уголовных производства. 13 февраля «Укрэнерго» и министерство энергетики предложили правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок антрацита из зоны АТО.