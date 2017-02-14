Киев, 14 февраля, 2017, 15:52 — ИА Регнум.



European People's Party Юлия Тимошенко, Ангела Меркель и Михаил Саакашвили. 2011

Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко является «мамой украинского кризиса, коррупции и неэффективности». Об этом 14 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает ИА REGNUM.

«Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая за 20 лет, все делала все для того, чтобы уничтожить Украину, и всегда кто-то ей мешал», — напомнил Гройсман.

Он рассказал, как 14 февраля 2007 года экс-премьер Тимошенко приезжала в Винницу, чтобы снять его с должности мэра города. «Прошло 10 лет, после того она стала премьер-министром нашей страны, но уехала, не сняв. Не смогла, не по зубам было и есть. Винница с 49 места по всем показателям вышла на 1, 2, 3… Вчера я услышал некоторые ее высказывания — очередная тотальная ложь. Я понимаю, у нее есть потенциальная жажда власти, у нее это самоцель», — сказал Гройсман.

«Нашей самоцелью должно быть сильное украинское государство. И эта тотальная ложь (Тимошенко — прим. ИА REGNUM ) подрывает возможности для успеха Украины, ни одного слова правды. Хотел бы сказать, то, что я услышал, наводит на мысль: она против того, чтобы у людей была минимальная зарплата 3200 грн (117 долл)? Не она ли подыгрывает олигархам или другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей? Или может она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости? Не по ее контракту «Газпром» выставил иск на 38 млрд долл. Поэтому я подчеркиваю, те, кто за ней стоят, используют, наверное, ее жажду к власти для развала нашей страны», — добавил Гройсман.

При этом премьер отметил, что правительству удалось достичь положительной динамики в развитии экономики и преодолении кризиса. «В 2016 году нам удалось обеспечить более серьезный рост, который равнялся 2,2% экономического роста по отношению к прошлому году. Но самое главное, сейчас вы видите эту реальную цифру, и она является объективной. Мы в 4 квартале (2016 года) имели экономический рост в экономике 4,7% ВВП», — рассказал Гройсман.

По его словам, благодаря политике его правительства на Украине стало возможным поднять все соцстандарты. «Украинская экономика начала «вставать с колен» и в перспективе мы будем иметь возможность, в том числе, и по повышению всех соцстандартов… Экономический рост дает нам наполнение в национальный бюджет и позволяет перенаправить эти средства на повышение качества жизни людей. Когда происходит экономическое падение — это сделать невозможно. Когда применяется подмена понятий от профессионального подхода к управлению процессами в государстве к популизму, тогда мы имеем только падения и потрясения», — сказал Гройсман.

Он также напомнил, что правительство проводит системные реформы налоговой системы, формирует комплексный подход к дерегуляции в стране. «Регуляции иногда такие тяжелые, что не дают возможности реальному сектору, бизнесу развиваться», — признал чиновник.

Напомним, 19 января 2009 года в Москве руководители «Нафтогаза» и «Газпрома» по итогам переговоров премьера Юлии Тимошенко и Владимира Путина подписали новый газовый контракт. Согласно договору цена на «голубое топливо» для Украины поднималась со 120 долл до 550 долл за 1 тыс. куб. м. Впервые в контрактах было прописано формульное ценообразование и условия «бери или плати». Позже четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал с Москвой Харьковские соглашения, согласно которым формульная цена на природный газ для Украины снижалась на 100 долл — до 450 долл за 1 тыс. куб. м в обмен на продление сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Верховной Раде фракция «Батькивщина» зарегистрировала проект постановления об отставке правительства Гройсмана. Через несколько часов аппарат парламента удалил проект постановления из повестки дня Рады. По состоянию на 21:51 10 февраля при переходе по ссылке, по которой ранее был доступен законопроект, указывалось «законопроект не найден».

Ранее, 13 февраля, Тимошенко провела пресс-конференцию, в ходе которой потребовала вернуть проект постановления об увольнении Гройсмана и заявила о намерении обратиться в суд в связи с инцидентом.