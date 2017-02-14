Рыбинск, Ярославская область, 14 февраля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд поддержал решение Ярославского УФАС России о незаконности ограничения пассажиров Рыбинского автовокзала на пользование туалетами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной антимонопольной службе. Помещение автовокзала в Рыбинске находится в здании железнодорожного вокзала.

Pixabay.com Туалет

При обращении администрации автовокзала к ООО «Чистые линии», которое является арендатором помещений туалета на ж/д вокзале, последнее отказалось предоставить бесплатный доступ в туалеты для пассажиров. Однако, после поступления заявления в антимонопольный орган, между вокзалом и ООО «Чистые линии» был заключен договор по предоставлению услуг пользования туалетными комнатами пассажирам автомобильного транспорта при наличии у них билета.

Однако условия заключенного договора не выполнялись в отношении пассажиров, которые приобрели билет не в здании автовокзала, а у водителей автобусов. Контролеры туалетов говорили, что в билете должен быть указан маршрут регулярной перевозки, что не соблюдается при приобретении билета у водителя.

Региональный УФАС вынес предписание, но рыбинский автовокзал проигнорировал его. Антимонопольщили возбудили административное дело, с возможностью наложения штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей. Тогда предприятие «Яроблтранском» обратилось в областной арбитражный суд и проиграло дело.

«Яроблтранском», осуществляя предпринимательскую деятельность на автовокзале города Рыбинска в условиях доминирующего положения на рынке услуг автовокзалов, злоупотребило этим положением, допустив бездействие в виде необеспечения пассажиров всеми необходимыми услугами, установленными «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Как указал суд, Правила перевозок не ставят наличие у пассажиров права пользоваться туалетами в зависимости от наличия или отсутствия в билете информации о маршруте перевозок. Само наличие у пассажира билета подтверждает право проезда по маршруту регулярных перевозок, следовательно, и право пользоваться всеми услугами автовокзала в объеме и на условиях, указанных в законе. Учреждению выдано предписание об устранении нарушения», — сказал руководитель Ярославского УФАС России Алексей Ширков.