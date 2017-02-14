Москва, 14 февраля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий пенсионеров от уплаты налогов на землю, недвижимость и собственность, разрабатывает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. «Инициатива предполагает освобождение от уплаты налога на недвижимость, транспортного, а также любых других выплат на движимое и недвижимое имущество», — сообщил он.

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По мнению парламентария, для принятия такого документа необходимо время. «Безусловно, это предложение требует большого количества согласований и консультаций. Совершенно понятно, что завтра или послезавтра оно принято не будет», — говорит Рашкин. «Однако нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы рано или поздно эта норма начала работать», — отметил депутат.

Сегодня, по мнению Рашкина, «складывается абсолютно идиотская ситуация — пенсионеры обязаны платить колоссально высокие налоги на свое нажитое за всю трудовую жизнь имущество из тех трех копеек, что им «щедро» выделяет государство». Многим просто-напросто становится не по карману содержание квартиры, автомобиля и шести дачных соток, обеспокоен парламентарий.