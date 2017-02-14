Ярославль, 14 февраля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Инициатива фракции КПРФ в Ярославской областной думе о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора вызвало оживленную реакцию у представителей самой крупной фракции регионального парламента — «Единой России».

Duma.yar.ru Андрей Крутиков

Как уже сообщало ИА REGNUM, ярославские депутаты-коммунисты предложили снизить количество собираемых кандидатом на пост губернатора области подписей избранных глав и депутатов муниципального уровня с 8% до 5%. Сами коммунисты не питают больших иллюзий по поводу принятия данного законопроекта, однако, представители «Единой России» с интересом отнеслись к данной законодательной инициативе.

Председатель комитета регионального парламента по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что мысли о снижении муниципального фильтра не новы, и они давно обсуждаются в областной думе.

«Об изменении процента муниципального фильтра комитет наш думал и до инициативы КПРФ. На муниципальном уровне абсолютное большинство и избранных глав, и депутатов у партии «Единая Россия». Поэтому кандидату, который будет выдвинут оппозиционной партией, будет непросто собрать подписи муниципалов. Предложение по уменьшению давно обсуждается, и решения на эту тему будут. Я думаю, что изменения могут пойти и глубже. Фильтр разделен на уровень района и уровень поселений, тут тоже нужно посмотреть реальную картину, посчитать, и может быть изменить процентное соотношение подписантов каждого уровня. Надо, чтобы выборы были похожи на выборы, а не на игру в одни ворота», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Крутиков.

Председатель Ярославской областной думы, и, по совместительству, секретарь регионального отделения «Единой России» считает, что обсуждение подобных поправок возможно, но, вместе с теми поправками в избирательное законодательство, которые внесет облизбирком.

«Я пока не вижу обоснования данной инициативы КПРФ. Они предлагают снизить муниципальный фильтр до уровня 5%. Почему именно так, а, например не до 3%? Законодательство нельзя менять без конца. Мне кажется, было бы разумно внести подобную инициативу тогда, когда Избирательная комиссия области внесет в думу свои поправки в закон о выборах. Тогда будет предмет для обсуждения, и коллеги могли бы выступить со своими поправками», — заявил председатель Ярославской областной думы, секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

Губернаторские выборы пройдут в Ярославской области 10 сентября. Это будут первые выборы главы региона с 2003 года. О своем решении выдвинуть депутата Ярославской областной думы Сергей Балабаева на пост губернатора Ярославской области 11 февраля заявил федеральный политсовет партии «ПАРНАС».