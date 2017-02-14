Брюссель, 14 февраля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. 24 страны-члена НАТО уже ратифицировали протокол о вступлении Черногории в военный блок. Об этом, как передает РИА Новости, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«Мы работаем над процессом ратификации, — сказал Столтенберг. — Необходимо, чтобы он был ратифицирован 28 парламентами. Пока что он был ратифицирован 24 парламентами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в военный блок. Это уже предоставило Черногории статус наблюдателя на заседаниях Североатлантического альянса.

Полноправным членом НАТО Черногория станет после того, как все страны-члены ратифицируют этот протокол.

Читайте также: СМИ: администрация Трампа возьмет Черногорию в НАТО