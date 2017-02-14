Москва, 14 февраля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 15 февраля, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Так, доллар США подешевел к рублю на 32,31 копейки и составил 57,7388 рубля. Евро опустился на 47,07 копейки — до 31,2955 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 15 февраля, составила 59,3393 рубля, она потеряла 38,95 копейки.

Курсы доллара и евро снижается к рублю с 13 февраля.