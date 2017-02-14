Санкт-Петербург, 14 февраля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 14 февраля 2017 года установлен новый температурный рекорд. Температура воздуха днем достигла отметки плюс 5 градусов, превысив предыдущий абсолютный максимум этого дня, который был зафиксирован в 1995 году (+4,2 градуса). Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в соцсети.

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870

«Тепло с Атлантики и яркое солнце сделали свое дело», — пояснил специалист.

Отвечая на вопросы горожан, значит ли это, что в город на Неве уже пришла весна, Колесов огорчил: «Нет, не весна, это стечение обстоятельств метеорологических. Сегодня в ночь холодает и на дорогах все замерзнет».

По его словам, зима в Петербургском регионе еще продолжается, «и перспективы впереди зимние есть». «Будем ловить отдельные теплые дни», — добавил руководитель гидрометцентра Санкт-Петербурга.

По прогнозу синоптиков, 15 февраля в Петербурге будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, ночью 5−10 м/с, днем 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3…−5 гр., днем −1…−3 гр. На дорогах сильная гололедица.