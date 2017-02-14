Москва, 14 февраля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда России в рублевом эквиваленте составил 972 млрд 131,5 млн рублей, сообщили в Минфине РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ за январь 2017 года составила 1 млрд 398,7 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 973 млрд 530,2 млн рублей.

На 1 января 2017 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 трлн 359 млрд 156,2 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния за январь 2017 года составила — 141,4 млн рублей.

По состоянию на 1 февраля 2017 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 трлн 359 млрд 297,6 млн рублей.

Таким образом, Резервный фонд РФ в январе увеличился на 1,4 млрд рублей, ФНБ — на 0,14 млрд рублей. Как отметили в Минфине, рост фондов произошел в результате курсовой переоценки.