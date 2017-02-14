Пхеньян, 14 февраля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Северная Корея категорически отвергло заявление Совбеза ООН, осуждающее испытание Пхеньяном новой ракеты, сообщает Reuters.

TUBS, Cmglee Радиус полёта северокорейских ракет

Посол КНДР при ООН Хан Тэ Сон, присутствующий на конференции по разоружению, заявил мировому сообществу, что испытание новой ракеты средней дальности призвано укрепить оборону страны, а также защитить ее суверенитет.

«В этой связи, моя делегация решительно отвергает заявление СБ ООН, а также все последние резолюции, направленные против моей страны», — подчеркнул Хан.

Напомним, КНДР 13 февраля сделала заявление об успешном запуске новой ракеты средней дальности, способной покрыть территорию Южной Кореи, а также достичь берегов Японии.