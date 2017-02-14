Ярославль, 14 февраля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Попытка Правительства Ярославской области перевести все коммунальные платежи региона в единую компанию — «ЯроблЕИРЦ» — может стать серьезным политическим риском для врио губернатора Дмитрия Миронова. Создание единого платежного центра стало первым реальным серьезным шагом команды нового главы региона, существенно затрагивающим сложившиеся отношения внутри области, финансовые потоки и непосредственно жизнь большинства людей.

Кадр из х/ф «Троя», 2004, реж. Вольфганг Петерсен «Троянский конь»

Смысл нововведения прост: все платежи населения за тепло, водоснабжение, водоотведение, электричество, обслуживание жилья, работу лифтов и прочее решено перевести в единый расчетный центр — «ЯроблЕИРЦ». Все эти услуги жителям оказывают разные компании и в разных случаях по-разному собирают и платежи. Где-то жители рассчитываются непосредственно с поставщиками услуг (например, за тепло напрямую платит примерно половина ярославцев и рыбинцев), где-то сбором денег занимаются управляющие компании, которые затем рассчитываются с поставщиками тепла и воды. По-разному собираются и деньги: где-то это делают муниципальные рассчетно-кассовые центры, где-то такие же центры, только частные, где-то управляющие компании сами содержат структуры, отвечающие за начисление квартплаты и расчеты с поставщиками.

Все это разнообразие Правительство Ярославской области решило ликвидировать под предлогом непрозрачности расчетов внутри коммунальной сферы с целью повышения платежной дисциплины и, в конечном итоге — улучшения расчетов поставщиков тепла и горячей воды за газ с компанией «Газпром». И все бы ничего, если бы не то, как к решению проблемы решили подойти чиновники. Во-первых, стоимость услуг новоявленной организации, как заявляют участники рынка, почти в 4 раза больше, чем услуги муниципальных и частных расчетных центров — 3,9% от каждой квитанции.

Много это или мало? По данным статистики, общий объем начисленных коммунальных платежей в Ярославской области в 2015 году (более свежих данных пока нет) составил 21,2 миллиарда рублей. 3,9% от этой суммы — 826 млн рублей. С учетом роста тарифов можно предположить, что в 2017—2018 годах совокупные платежи ярославцев за коммуналку составят 25 миллиардов ежегодно, следовательно, на кону — миллиард рублей. И это не считая прочих платных услуг, которые планирует оказывать жителям области «ЯроблЕИРЦ» (судя по проекту договора), а также рекламы на квитанциях, которая охватит почти всех жителей региона. Если признать экономически обоснованным тарифом сложившийся в рыночных условиях 1% комиссии за аналогичную деятельность (а в ряде случаев и ниже, некоторые компании работают по фиксированным ценам за печать 1 квитанции), то 1 млрд рублей может составить только ежегодная прибыль ЕИРЦ.

Кто же заплатит этот миллиард рублей в год новому «Ярославскому областному единому информационно-расчетному центру»? В Правительстве Ярославской области уже заявили, что попытки переложить оплату услуг «ЯроблЕИРЦ» на жителей «будут жестко пресекаться», а все расходы возьмут на себя поставщики услуг — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Но этого по определению быть не может. Дело в том, что коммунальные тарифы формируются таким образом, что в них посчитана каждая копейка.

Поставщики услуг уже подсчитали свои расходы на обслуживание в «ЯроблЕИРЦ» — они вырастут в несколько раз (в некоторых случаях десятикратно).Следовательно, повышение расходов ресурсоснабжающих организаций рано или поздно будет включено в тарифыУ управляющих компаний тоже нет иного варианта кроме как увеличить плату за содержание и ремонт жилья.

Фактически речь идет о введении нового скрытого налога на жилищно-коммунальный комплекс региона, который можно сравнить с данью, выплачиваемой некой частной структуре под прикрытием регионального правительства. 25% акций, которые эта частная компания обещает «подарить» Правительству области (что само по себе, конечно, также не может не удивлять) не дадут никакого реального юридического контроля. К примеру, мэрии Ярославля сегодня принадлежат блокирующие пакеты целого ряда управляющих компаний (а одной из компаний даже 51% акций), но мэрия их никак не контролирует.

8 января на заседании правительства Ярославской области рассматривался вопрос «О внедрении АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» на территории Ярославской области». Дать какую-либо оценку этому факту с учетом того, что «ЯроблЕИРЦ» является частной компаний, довольно сложно. Поручения о «внедрении» на совещании, которое транслировалось по областному телевидению, давали высшие чиновники регионального Правительства и сам губернатор Дмитрий Миронов. Оценку этому, по идее, должны дать прокуратура и федеральная антимонопольная служба, но, вероятно, этой оценки в данном случае ждать не стоит. Руководитель Ярославского УФАС Алексей Ширков уже «позитивно оценил» новшество в эфире ГТРК «Ярославия». Отметим лишь, что даже если бы ЕИРЦ был 100-процентной государственной компанией, никакой законодательной основы для «внедрения на территории Ярославской области» силами региональных и муниципальных чиновников данной структуры нет и быть не может. Более того, в Воронеже УФАС в 2016 году оспорило действия аналогичной, причем государственной компании и дошло до Верховного суда, который поддержал действия антимонопольщиков.

Абсурдность действий Правительства области и возможное наличие иного умысла при создании «ЯроблЕИРЦ» проявляется и в том, региональные чиновники так и не смогли внятно объяснить, почему в регион внедряется новое предприятие, акционерами которого являются два подмосковных предпринимателя, а не используется техническая база и опыт какого-либо существующего расчётного центра.

Необходимость создания «ЯроблЕИРЦ» правительство обосновывает тем, что управляющие компании воруют деньги ресурсоснабжающих организаций, собирая с жителей платежи за тепло и воду и не перечисляя их в полном объеме поставщикам ресурсов, что приводит к росту долгов за газ. Такая проблема, действительно, существует, именно поэтому уже несколько лет ресурсники в регионе переходят на прямые договоры с жителями. Такие договоры работают примерно в половине домов Ярославля и Рыбинска. Казалось бы, сами ресурсоснабжающие организации должны первыми приветствовать инициативу ярославского правительства, однако заявлений об этом нет. Более того, и они не слишком горят желанием работать с «ЯроблЕИРЦ». Объяснение этому простое — с их платежей центр также будет брать комиссию, те же самые 3,9%. Поможет ли снижению долгов за газ изъятие из сферы ЖКХ региона до 1 млрд рублей даже при возможном увеличении платежной дисциплины? Вряд ли. Более того, происходящее непременно должно взволновать и представителей «Газпрома», которые пока от официальных комментариев воздерживаются.

Совершенно неясно, как решит «ЯроблЕИРЦ» проблему долгов компании, принадлежащей самому правительству Ярославской области — Ярославской генерирующей компании (ЯГК). Ее долг за газ составляет 961 млн рублей, а сама компания находится в процедуре банкротства на стадии внешнего управления. Однако и ей придется платить ту же самую комиссию — 3,9%.

Стоит отметить ещё один примечательный факт. В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается пакет поправок в Жилищный Кодекс Российской Федерации, как раз призванный решить проблему неплатежей в ЖКХ и сделать все финансовые потоки в этой сфере максимально прозрачными. Парадокс в том, что навязываемая правительством области схема с «ЯроблЕИРЦ» идёт в разрез с предложениями законодателей. В регионе не создаётся реестр ИРЦ, в регионе создаётся монополия. Не было ни конкурса, ни даже перечня требований к организации работы такого центра. Но, главное, изменения в ЖК РФ предполагают расщепление коммунальных платежей на уровне банка, чего не предусмотрено в работе «ЯроблЕИРЦ».

Зачем ярославские чиновники так торопятся? Логично было бы дождаться решения ГосДумы, пояснений Правительства России и реализовать схему согласно требований закона. Но, возможно, кто-то в областном правительстве не заинтересован в этом. Тут дело в том, что условия договоров, заключённых хозяйствующими субъектами, не могут быть изменены в течение срока их действия даже в случае изменения федерального законодательства. Т. е. если «ЯроблЕИРЦ» заключит сейчас договоры с управляющими компаниями на предлагаемых условиях и на десятилетний срок, то именно на этих условиях они и будут работать до окончания срока договоров.

Проблема неплатежей в коммунальной сфере гораздо сложнее и включает в себя и неплатежи бюджетных организаций, в том числе федеральных, и изношенные сети, и неэффективные схемы теплоснабжения, и плохой учет потребленных ресурсов, и банкротство все той же государственной ЯГК, и тонкости тарифного регулирования, и недостаток бюджетных средств для компенсации тарифной разницы, и прочее, и прочее, и прочее.

Практически все предприятия коммунальной сферы в той или иной степени пытаются или пытались оказать сопротивление навязыванию им единого агента по завышенной, нерыночной цене. 15 управляющих компаний Рыбинска и Переславля написали обращение в прокуратуру, политикам, в федеральные ведомства. Но вряд ли стоит сомневаться, что все они в итоге все-таки перейдут на обслуживание в «ЯроблЕИРЦ». Ярославская область забрала у муниципальных властей полномочия в сфере благоустройства, параллельно увеличив штрафы за нарушения правил. В непокорные управляющие компании уже направились жилищные инспекторы, а угроза лишения лицензий прозвучала непосредственно из уст губернатора. Святые в сфере ЖКХ работают вряд ли, а потому и реальные, и мнимые нарушения найти не так сложно. Главное, чтобы реакция была ошеломительной. Достаточно одного-двух случаев, чтобы коммунальный бизнес понял — часть меньше целого, и подписал договоры с «правильной» фирмой, расторгнув их с «неправильной».

Впрочем, коммунальные бизнесмены опасаются не только потери тех 3 процентов, которые им нужно отдать из своего оборота. В конце концов все понимают, что рано или поздно эти проценты будут включены в тариф и плавно перетекут в платежки жителей. Это, если верить представителям УК, обещают в разговорах и эмиссары ярославского Белого дома.

Коммерсанты опасаются, что ЕИРЦ поставит весь коммунальный бизнес на колени. Концентрация финансовых потоков даст почти неограниченный рычаг давления на любую компанию в этой сфере. О том, что такой рычаг предполагается, уже говорилось выше — распределение коммунальных предполагается не на уровне банка, а внутри «ЯроблЕИРЦ».

Естественно, кто управляет деньгами, тот управляет всем. А связи с региональной властью сделают ЕИРЦ вообще всесильным. Все это может привести к дальнейшему переделу рынка. Именно этого и опасается коммунальный бизнес Ярославской области. Тот, кто распоряжается деньгами, например, может посоветовать управляющей компании заключить договор с «нужной» фирмой на вывоз мусора. Или уборку придомовых территорий. Или, в конце концов, создать условия, при которых вообще бизнес придется прекратить и отдать его «правильной» подмосковной компании. Если это произойдет с ярославскими частными и муниципальными расчетными центрами, почему это не может случиться и с самими управляющими и ресурсоснабжающими компаниями?

И здесь есть несколько важных моментов для политического будущего ярославского губернатора. Во-первых, столь значительный передел бизнеса не сможет остаться незамеченным в регионе. При этом переход местных структур под контроль структур внешних под прессом силового давления вряд ли будет воспринято в Ярославской области с восторгом. В таких случаях у местного бизнеса, как правило, срабатывает инстинкт самосохранения. Как среагируют загнанные в угол местные коммерсанты — сказать сложно, но в последний раз аналогичные попытки закончились провалом «Единой России» на выборах в Госдуму и избранием поддержанного оппозицией Евгения Урлашова мэром Ярославля. На ум невольно приходит сравнение ЕИРЦ с региональной алкогольной маркой, введенной губернатором Сергеем Вахруковым.

Другой не менее важный момент — а смогут ли внешние бизнес-структуры управлять коммунальным сектором лучше, чем местные? Виднее ли из Подмосковья, как чистить дворы и в каком подъезде заменить лампочку, кому заплатить за поставленные коммунальные услуги, а кому нет? Взять свой процент из миллиардного коммунального оборота еще не означает сделать этот оборот более эффективным. Наложить драконовские штрафы на управляющие компании несложно, сложнее заставить их работать лучше. А что, если переход всех платежей в «ЯроблЕИРЦ» не приведет к снижению задолженности за газ?

А виноват во всем этом, вероятнее всего, будет тот, кто послан в Ярославскую область наводить порядок, то есть сам Дмитрий Миронов. В этом заключается, пожалуй, самая большая имиджевая опасность. И эта опасность более фундаментальная, чем просто вопрос перевода денежных потоков из одних рук в другие. В конце 1990-х — начале 2000-х годов государство пошло по пути приватизации этого сектора экономики и фактически сложило с себя ответственность за качество услуг ЖКХ, переложив его на рыночные механизмы и оставив себе лишь роль регулятора рынка. Попытка возвращения на рынок, причем такими средствами, вряд ли добавит популярности тому, кто захочет это сделать. Ведь теперь за каждую прорванную трубу будет отвечать не конкретный ЖЭК, и даже не мэр города, а лично губернатор, который обещал навести в этой сфере порядок. А губернатора прислал Президент. Круг замыкается.

Ещё один немаловажный момент нужно отметить. В сфере ЖКХ работает достаточно большое количество ярославцев, и сами коммунальщики контактируют почти с каждым жителем области. Уровень этих коммуникаций гораздо выше рейтингов ярославских телеканалов. При этом наивно предполагать, что столь масштабный предел рынка в коммунальной сфере не породит негативных оценок в адрес его инициаторов.

И если принять за точку отсчета, что задача нового губернаторского призыва — обеспечить рост доверия к власти в целом и к президенту в частности, то введение ЯроблЕИРЦ может стать для Дмитрия Миронова «троянским конем». Повышение тарифов, неизбежное при появлении ненужных посредников, в восторг людей еще никогда не приводило. Изменение зон ответственности и сфер влияния обернется скорее неразберихой, чем порядком. Обиженные коммерсанты, не найдя помощи во властных структурах, перейдут к тактике интриг и партизанской войны с чужаками-рейдерами. Общее впечатление несправедливости власти может сложить в кармане избирателя очередную предвыборную фигу — так в Ярославской области уже бывало.

Кроме того, такие действия могут уничтожить главное преимущество Дмитрия Миронова как политика перед местной элитой — его чистоту, его неучастие в сомнительных операциях и схемах, которой так часто грешила своя, ярославская власть. Инкорпорированный извне губернатор ожидался ярославцами как некий гарант закона, гарант равноудаленности бизнеса от власти. Местный бизнес от власти, похоже, действительно удалили. Но его место занимает чужой, а понятие законности выстраивается под конкретные желания новой команды.

В итоге главным направлением в этом негативном сценарии может стать противостояние «приезжие — местные», а все реальные и мнимые проблемы люди начнут приписывать именно «чужой», «присланной» власти. Замена закона административным ресурсом, какими бы благими целями это ни прикрывалось, опасна для имиджа власти — такую власть люди могут начать воспринимать как угрозу.

Эти проблемы тяжело решать методами пиара, чем накануне выборов активно занимается Ярославское правительство. Более того, для настроенных протестно людей такой пиар будет являться только дополнительным раздражающим фактором. И если к осени 2017 года эти, пока потенциальные угрозы вряд ли успеют сформироваться в осознанные действия избирателей, то к весне 2018 — вполне.