Хельсинки, 14 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Экономика Финляндии в 2017 и 2018 годах вырастет на 1,2% и 1,5% соответственно. Об этом говорится в февральском прогнозе Европейской комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 февраля.

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Эксперты ЕК прогнозируют в ближайшие два года рост финского экспорта. Ожидается расширение географии экспорта лесной промышленности, кроме того, вырастут поставки химической продукции. В то же время по экспорту продукции металлургической отрасли прогноз является «менее позитивным».

Отметим, что страна остаётся среди аутсайдеров еврозоны по экономическому росту. В 2017 году медленнее финской экономики будет расти только экономика Италии. По прогнозам ЕК, рост ВВП Италии в этом году составит 0,9%.

В целом, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП еврозоны в 2017 году вырастет на 1,6%, в 2018 году — на 1,8%,

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост ВВП Финляндии в 2016 году составил 1,5%. В минувшем году выросло частное потребление и увеличились инвестиции в жилищное строительство, следует из доклада ЕК.