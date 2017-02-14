Москва, 14 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставку советника президента США по нацбезопасности внутренним делом Соединенных Штатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Кремль не хотел бы это комментировать «никоим образом». «Это внутреннее дело администрации президента Трампа», — сказал Песков, добавив, что это событие — «не наше дело».

Ранее Майкл Флинн написал заявление об уходе со своего поста, в котором признался, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям Белого дома неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.