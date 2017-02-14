Нижний Новгород, 14 февраля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Приволжским следственным управлением на ­транспорте СКР проводится проверка по факту гибели на железной дороге 19-летней жительницы чувашского села Урмары и 68-летнего мужчины в Ижевске. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров, рассматривается версия о суициде.

En.wikipedia.org Поезд

По предварительным данным, в 23:00 (мск) 13 февраля на железнодорожной станции Урмары Горьковской железной дороги пассажирским поездом №57 смертельно травмирована жительница села Урмары. По показаниям машиниста поезда, он применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Другой случай произошел 13 февраля 2017 года около 20:00 (мск) на 38 км 7 пикете перегона Воткинск — Ижевск Горьковской железной дороги: электропоезд 6363 сообщением «Воткинск — Ижевск» смертельно травмировал 68-летнего мужчину.

На местах происшествий работали следствен­но-оперативные группы. В настоящее время­ проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств смертельных травмирований.

Следователями готовятся представления в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами.

По результатам проверок будут приняты пр­оцессуальные решения.