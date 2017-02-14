Санкт-Петербург, 14 февраля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Срок действия региональной программы материнского капитала в Санкт-Петербурге могут продлить на срок после 2018 года. Проработать эту возможность поручил губернатор Георгий Полтавченко на заседании городского правительства 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Смольный утвердил отчет за 2016 год о выполнении государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015−2020 годы», в целом Полтавченко одобрил ее выполнение, но обратил внимание подчиненных на несколько аспектов. В частности, по его мнению, необходимо «не сбавлять обороты по рождаемости».

«До 2018 года мы продлили материнский капитал, и надо думать уже сегодня, чтобы продлевать эту поддержку. Прошу Александра Николаевича (Говорунова, вице-губернатора — прим.ред.) подумать о том, чтобы ее продлевать или еще какие-то меры по поддержке начинать закладывать», — сказал Полтавченко.

Для справки: по данным Петростата, в Санкт-Петербурге в 2016 году родилось 66 945 младенцев. Прирост рождаемости составил 4% по сравнению с 2015 годом.

Региональная программа маткапитала предполагает, что петербургские семьи при рождении третьего и последующих детей получают из бюджета Петербурга 100 тыс. рублей. По данным Смольного, введение регионального маткапитала в 2012 году привело к тому, что число многодетных семей в Петербурге к 2016 году выросло в 1,9 раза, до 28,3 тысяч.

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Кроме того, Георгий Полтавченко призвал коллег «дать возможность активным людям принимать участие в экономике города», поощряя их стремление быть полезными обществу, а также предоставить «человеческие условия» людям, которые нуждаются в государственной поддержке. Помимо прочего, речь идет и о создании дополнительных учреждений по уходу за пожилыми гражданами, так как сейчас туда скопилась очередь.

«Нужно, чтобы в 2017—2018 годах полностью ликвидировалась очередь. Прошу вас поискать варианты, которые могут устроить потенциальных инвесторов, чтобы активизировать работу по созданию частных структур. Так мы решим проблему не только пожилых людей, но и их родственников», — сказал губернатор.