Токио, 14 февраля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Председатель совета директоров японской компании Toshiba намерен уйти в отставку из-за высоких убытков в американском атомном подразделении, сообщает BBC.

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По данным компании, убытки составили $6,26 млрд, при этом акции Toshiba с декабря упали на 50%.

За минувшие сутки акции компании опустились на 9%. Ранее Toshiba задержала публикацию финансовой отчетности.