Анкара, 14 февраля, 2017, 12:47 — ИА Регнум.



Pixabay.com Турецкие солдаты

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 14 февраля, что большая часть сирийского города Эль-Баб находится под контролем турецких военных, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава правительства Турции выступил в парламенте страны.

«Большая часть Эль-Баба взята под контроль. Наша цель состоит в том, чтобы предотвратить появление коридоров с территорий, контролируемых террористами, в Турцию», — отметил он.

Напомним, Турция освобождает сирийский город Эль-Баб от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках своей операции «Щит Евфрата», целью которой, помимо уничтожения террористов, является недопущение появления курдского государственного образования на границе с Турцией.