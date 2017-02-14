Москва, 14 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Москве 14 февраля из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

По данным синоптиков, с 11:00 до 21:00 мск возможны порывы ветра со скоростью до 15 м/с. Также на дорогах образуется сильная гололедица.

Температура воздуха в Москве и области составит от плюс двух до плюс четырех градусов, ожидается слабый снег, местами возможен дождь.