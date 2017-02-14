Екатеринбург, 14 февраля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призывает депутатов принять меры по ограничению кредитования населения. Некоторые люди набрали по 21 кредиту, заявила она на заседании регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com В кредитном рабстве

Как отметила уполномоченный по правам человека Свердловской области, к ней поступают жалобы в том числе и от тех граждан, которые набрали кредитов, а теперь не могут их вернуть. При этом на некоторых обратившихся висит множество кредитов и займов разного рода. И зачастую люди берут их, не задумываясь о том, смогут ли вернуть.

«Люди перестали думать», — констатировала свердловский омбудсмен. Она призвала депутатов принять меры по нормализации ситуации.

Отметим, проще всего получить заём не в банках, а в различных микрофинансовых организациях. Такие конторы предлагают взять деньги «до зарплаты». При этом проценты по таким займам могут доходить до тысячи в год. Случаи, когда человек берёт пять тысяч рублей, а через несколько месяцев должен уже больше сотни тысяч, совсем не редкость. Примечательно, что в таких организациях могут получить заём и люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, не работающие и не имеющие возможности погашать долги. В таких случаях бремя долга зачастую ложится на их родственников.

Как отмечается в исследовании «Объединённого кредитного бюро», в Свердловской области на 1 января 2017 года объём задолженности с просрочкой платежа составил 38 млрд 932 млн 821 тыс. 528 рублей. Это на 13% больше, чем было на 1 января 2016 года.

Просроченная задолженность по кредитам наличными возросла на 18,5% — до 25 млрд 835 млн 304 тыс. 678 рублей. В среднем по России рост за год составил 15%.