Москва, 14 февраля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Никогда не опаздывают на работу 6 из 10 работающих жителей России. Каждый четвертый утверждает, что опаздывает не чаще нескольких раз в год. 9% допускают несколько опозданий в месяц. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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6% приходят на работу с опозданием несколько раз в неделю. По уверениям респондентов, их опоздания не слишком значительны: 29% опаздывают менее чем на 5 минут, каждый второй — на 5−10 минут, 13% — менее чем на 15 минут.

Значительные задержки по времени допускает меньшинство: 5% обычно опаздывают на 15−30 минут, 2% — от получаса до часа, и лишь 1% — позволяют себе задерживаться более чем на час.

Основные причины опозданий — транспортные проблемы (59%). 31% опаздывали из-за форс-мажорных обстоятельств, 18% жалуются на недосып и усталость, 14% вовремя прийти на работу мешают семейные дела, 9% отмечают низкую мотивацию к работе, 7% винят себя в отсутствии дисциплины. Для 2% причиной их непунктуальности является лень.

Число непунктуальных женщин и мужчин примерно одинаково, но представители сильного пола чаще опаздывают на более значительное время и объясняют это непредвиденными обстоятельствами. У женщин наиболее частая причина опозданий — проблемы с транспортом.

Чаще всего задерживаются граждане в возрасте 25−34 лет: лишь 54% из них никогда не опаздывают на работу. Реже всего испытывают терпение начальства респонденты старше 45 лет: 68% из них всегда являются вовремя.

Дети дисциплинируют российских граждан: имеющие детей опаздывают на работу несколько реже бездетных (59 и 52% соответственно никогда не опаздывают).

Опаздывающих среди оптимистов меньше: никогда не опаздывает 61% из них (против 56% среди пессимистов). Среди тех, кто оценивает жизнь негативно, почти в 2 раза больше респондентов, которые опаздывают несколько раз в неделю (13% против 7% среди оптимистов). Оптимисты чаще всего опаздывают менее чем на 5 минут, пессимисты — на 5−15 минут.

Опрос проведен 5−23 декабря 2016 года в 282 населённых пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население страны старше 18 лет, имеющее постоянную работу с фиксированным временем начала рабочего дня. Размер выборки: 4000 респондентов.